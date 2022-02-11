Haberler Dünya Videoları Meksika’da dehşete düşüren görüntüler! Kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu

Meksika’da dehşete düşüren görüntüler! Kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu

Meksika’da dehşete düşüren görüntüler! Kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş telef oldu
11.02.2022 00:41 - Son Güncelleme: 11.02.2022 00:45

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 07:49
Beşiktaş 3-1 Göztepe | PENALTI...
Ana Sayfa 05:53
Kripto para caiz mi?
Ana Sayfa 01:20
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2...
Ana Sayfa 02:38
Başkan Erdoğan’ın PCR testi...
Ana Sayfa 06:49
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na...
Ana Sayfa 01:52
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na...
Ana Sayfa 01:13
GOL| Alanyaspor 1-0 Adana...
Ana Sayfa 02:22
Bahadır Ünlü işlettiği kafede...
Ana Sayfa 19:49
ABD'de enflasyon son 40 yılın...
Ana Sayfa 01:29
Sokak köpekleri saldırısına...
Ana Sayfa 00:50
4 yaşındaki kızının gözü...
Ana Sayfa 02:41
Elektrik fiyatlarına düzenleme...

Meksika’nın kuzeyinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı…

Dünya Videoları

Meksika'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi. Yetkililer, olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi.


Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.


Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada'nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.

SON DAKİKA