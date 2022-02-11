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Rusya’da dikkatsiz sürücü fark etmediği yaşlı kadının defalarca üstünden geçti

Rusya’da dikkatsiz sürücü fark etmediği yaşlı kadının defalarca üstünden geçti
11.02.2022 10:34

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Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti. Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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