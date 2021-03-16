Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajın yankıları henüz dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi. Online haber sitesi TMZ'nin dünyaya duyurduğu haber olay yarattı.