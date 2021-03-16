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Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. Çift Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamlarını anlattı. Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajın yankıları henüz dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi. Online haber sitesi TMZ'nin dünyaya duyurduğu haber olay yarattı.

16.03.2021 09:40 - Son Güncelleme: 16.03.2021 09:40
Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

TMZ, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Santa Barbara'daki evine aralıkta iki kez davetsiz bir misafirin izinsiz girdiğini bildirdi.

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Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

Kolluk kuvvetleri tabloid gazeteye verdiği demeçte, 37 yaşındaki bir adamın California'nın Montecito kentinde bulunan 14 milyon dolarlık (yaklaşık 105 milyon 640 bin TL) evin mülküne iddiaya göre izinsiz girerken yakalandığını söyledi.

Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

Ohio sakini olduğu bildirilen adam, mülke ilk olarak Noel arifesinde izinsiz girdi ve Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından bir uyarıyla serbest bırakıldı. Ancak adam, mülke tekrar izinsiz girdikten sonra 26 Aralık'ta tutuklandı.

Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

TMZ'nin haberine göre, şerif departmanı adamı mülke izinsiz girmekle bir kez suçladı. Adamın Ohio'dan Santa Barbara'ya mülke erişmek amacıyla gittiği bildirildi.

Meghan Markle ve Prens Harry'e tutuklama şoku! Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın hemen ardından oldu

Bildirilen bu izinsiz giriş olayına dair açıklamalar, Prens Harry'nin Oprah Winfrey'ye kendisinin ve ailesinin son yıllarda karşılaştığı güvenlik endişelerini anlatmasından sonra yapıldı.