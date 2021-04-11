Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü yine Meghan Markle konuşuldu! Cenazeye gelecekler mi?

Kraliyet Ailesi'ni ağır ithamlarla suçlayan ve ırkçı olduklarını öne süren Meghan Markle, Prens Philip'in vefatında bile ön plana çıktı. Eşi Prens Harry'nin Saray ile tüm bağlantısını koparan Meghan'ın cenazeye katılıp katılmayacağı internette en çok aranan detaylardan biri oldu. Meghan Markle'ın hamileliği nedeniyle ABD'de kalacağı açıklandı. Peki Prens Philip'in cenazesi ne zaman kaldıralacak ve nereye gömülecek? İşte Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenazesi ile ilgili herkesin merak ettiği o detaylar...

Dünya, dün İngiltere'ye kilitlendi. Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens'in ölüm haberini alan binlerce İngiliz, Windsor Sarayı'nın önüne akın etti. 74 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in ise 1 ay devlet görevlerinden izin aldığı belirtildi. Öte yandan Philip'in cenaze töreniyle ilgili detaylar da şekillendi.

Windsor'daki St. George Kilisesi'nde yapılacak cenazeye COVİD-19 salgını nedeniyle katılım sınırlı olacak. Edinburgh Dükü Prens Philip (Philipos) 10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu adasında dünyaya geldi.

Babası Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew, annesi ise Kraliçe Victoria'nın torunu Bettenberg Prensesi Alice'di. Çiftin dört kızı, en küçük çocukları Philip dünyaya geldi. Kızlarının dördü de Alman prensleriyle evlendi.

Yunanistan Kralı I. George, Prens Philip'in dedesiydi... 50. yıl kutlamalarında suikasta kurban gitti. Yerine Philip'in amcası I. Konstantin geçti.

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