Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Ev inşaatı sırasında hazine buldular!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dünya çapında yankı buldu. Ev inşaatı sırasında yaklaşık bir metre derinlikte ortaya çıkarılan bir çömlek içindeki altın ve gümüş köy halkını çılgına çevirdi. Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı. Yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir köyde ev inşaatı için kazı yapan işçiler, 8 Nisan tarihinde arazide içi altın ve gümüş dolu bir çömlek keşfetti. Çömleğin içinde bir yakut bile vardı.

Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı. Yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

The Indian Express'in haberine göre, hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti. Arazinin sahibi Narsimha adlı kişinin çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı.

Jangaon Bölge Memuru Rajendra Prasad, "Keşfin haberini aldıktan sonra değerli eşyaları kurtardık. Ayrıca arazi sahibine, bir sonraki emre kadar bölgede herhangi bir kazı faaliyetine başlamaması yönünde talimat verdik" dedi. Yetkililer çömleğin içinden 51 altın boncuk, 22 altın küpe, 11 altın kolye; 26 gümüş çubuk, 5 gümüş zincir çıktığını açıkladı. 6,5 gram ağırlığında bir yakut bulunduğu da kaydedildi.

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını söyledi ve ekledi: "Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz." Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Eyaletin arkeoloji biriminin müdürü Sreenivasa Raju ise "Hazine uzmanlar tarafından inceleniyor. Bir yorumda bulunmak için çok erken" dedi.

425 ALTIN SİKKE ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsrail'in orta kesimindeki bir mahallede gerçekleşen inşaat sırasında, genç gönüllüler Abbasi döneminden kalma 425 altın sikkeyi Ağustos 2020'de bulmuştu. 18 Ağustos'ta gerçekleşen keşifle ortaya çıkan dev hazine dünya çapında büyük ses getirmişti.

Kazıyı yöneten İsrail Tarihi Eserler Dairesi'nden Liat Nadav-Ziv ve Elie Haddad yazılı açıklamalarında "Bu hazineyi 1100 yıl önce oraya gömen kişinin onu geri çıkarmayı amaçlıyor olması gerekiyor. Hatta yerinden kıpırdamaması için çömleği çivilemiş" demiş ve eklemişti.

"Altın para, hele de bu kadar büyük miktarda altın para çok nadir bulunuyor. Arkeolojik kazılarda hemen hemen hiç altın para bulmayız çünkü altın çok değerli olduğundan, eritilerek ve yeniden dökülerek nesilden nesile aktarılır.

Havayla temas ettiklerinde oksitlenmeyen saf altından bu paraları bir gün önce gömülmüşçesine iyi durumda bulduk. Bu bölgede yaşayanlar ile uzak bölgeler arasındaki uluslararası ticarete işaret ediyor olabilir."