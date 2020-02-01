Koronavirüse karşı aşı çalışmaları hızlandı! Aşı Coronavirüse çare olabilir mi? 01.02.2020 11:27

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül Koronavirüs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. San Diego'daki Inovio adlı laboratuvarda çalışan bilim insanları yeni virüse karşı aşı geliştirebilmek için yeni tür bir DNA teknolojisi kullanıyor. Şimdilik adı "INO-4800". İnsanlar üzerinde deneme planlarına yaz başında başlayacaklar.

Teknolojik ilerlemeler ve dünya genelinde hükümetlerin salgına karşı araştırma fonlarını artırma kararlarıyla, bilim insanları hızla harekete geçebildi.

Inovio'da araştırma ve geliştirme departmanı başkan yardımcısı Kate Broderick çalışmalarını anlatıyor:

"Çin'in virüsün DNA dizilimini vermesiyle laboratuvarın bilgisayar teknolojisi aracılığıyla sisteme yerleştirip üç saat içinde bir aşı tasarlayabildik.

"DNA tıbbı aşılarımızda, vücudun en güçlü tepkiyi vereceğine inandığımız patojenin özel kısımlarını hedef alma amacıyla, DNA dizilimini kullanmak yeni bir yöntem.

"Daha sonra, aşının fabrikası olarak hastanın kendi hücrelerini kullanıyoruz, vücudun kendi doğal tepki mekanizmasını güçlendiriyoruz."

Inovio, insanlar üzerinde yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda daha geniş çaplı denemeler yapılabileceğini, "yıl sonuna kadar Çin'deki salgında kullanılabileceğini" söylüyor.