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Shipton Ana'nın koronavirüs kehaneti tüyler ürpertiyor! Baba Vanga'yı bile geride bıraktı

Baba Vanga ve Nostradamus'u daha önce duydunuz. Ancak onlar gibi biri daha var ki, ne şöhret sahibi oldu ne de kehanetleri dikkate alındı. Sizi daha önce adını pek duymadığınız ama dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana ile tanıştıralım. Shipton Ana tıpkı diğerleri gibi her dediği çıkan ama ünlü bir de koronavirüs olduğu tahmin edilen salgın hastalık kehaneti de bulunuyor. İşte günümüze dair de çok çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana kehanetleri...

17.03.2020 10:32 - Son Güncelleme: 17.03.2020 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





