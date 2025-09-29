PODCAST
Dünya Videoları
Katil Netanyahu Beyaz Saray önünde protesto edildi
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 21:02
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği Beyaz Saray önünde protesto edildi.
