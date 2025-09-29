PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu’nda neler yaşanıyor? Türk Aktivist A Haber’e anlattı!

Sumud, Gazze ablukasını delmek için yolda. Gazze için yola çıkan Sumud Filosu’nda neler yaşanıyor? Aktivist Doktor Osman Çetinkaya, A Haber canlı yayınında son durumu paylaştı.

