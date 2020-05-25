Kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi

25.05.2020 19:01

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna’da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.