Kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna’da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.