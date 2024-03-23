İZLE I Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: 40 ölü

Saldırının ardından açıklama yapan Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu terör saldırının kınanmasıyla ilgili birçok mesaj alıyor" dedi.

Zaharova ayrıca saldırının BM tarafından kınanmasını talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov saldırıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürekli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Konser salonundaki 100 kişinin tahliyesi tamamlanırken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.