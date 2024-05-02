SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 20:06 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 20:06

İZLE I Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
ABD polisinden Gazze direnişçilerine canlı yayında sert müdahale
02.05.2024Perşembe
ABD'de öğrencilerden Gazze eylemi!
02.05.2024Perşembe
El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu!
02.05.2024Perşembe
Brezilya’yı sel vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
01.05.2024Çarşamba
Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için destek gösterisi!
01.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İzzet Yıldızhan’ın eşine bakın! Sır gibi saklıyordu! 23 yıllık çift Dubai’de görüntülendi! İşte İzzet Yıldızhan ile eski manken olan eşi Ajda Ballıkaya... 00:12
İzzet Yıldızhan’ın sır gibi sakladığı eşiyle Dubai’de görüntülendi!
02.05.2024Perşembe
Survivor Sercan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş... İşte eski futbolcu Sercan Yıldırım ve ayrıldığı eşi Nihan Yönel! 00:23
Survivor Sercan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ilk görüşte aşık olmuş...
02.05.2024Perşembe
14 yıl evli kaldılar! Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Yiğit Özşener’in partneri meğer... 01:07
Gökçe Eyüboğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı!
02.05.2024Perşembe
Survivor All Star 2024 eleme gecesinde olay! Sercan Yıldırım ile Yunus Emre gerilimi kamerada! 04:11
Survivor All Star 2024 eleme gecesi finalinde olay!
02.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA