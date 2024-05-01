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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 20:53

Gazze’de ABD’li üniversite öğrencileri için destek gösterisi!

İşgalci İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde, ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, ABD'de birçok üniversite öğrencilerin Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Gazze Şeridi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'ndeki Deyr El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda düzenlenen gösteriye, doktorlar, aktivistler ve yerinden edilmiş çocuklar katıldı. Gösteride, "Davamızı destekleyen tüm öğrencilere teşekkür ederiz", "Filistin özgürlerin davasıdır" ve "Gazze'den hepinize teşekkür ederiz" yazılı pankartlar açıldı.

"ABD VE AVRUPA'DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI, AHLAKİ VE İNSANİ BİR DEVRİMDİR"

El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil Al-Dakran yaptığı konuşmada, "ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin yaptığı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve soykırımı ortadan kaldırmayı amaçlayan ahlaki ve insani bir devrimdir. Tüm üniversitelerde Filistin halkının hakları için ayağa kalkan tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz" dedi.

"BU GÖSTERİLERİN VE ETKİNLİKLERİN DÜNYADAKİ TÜM ÜNİVERSİTELERE YAYILMASINI UMUYORUZ"

El Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Bölüm Başkanı Dr. Muhammed Rayan ise yaptığı açıklamada, "Buradan, Gazze'nin merkezinden, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşa karşı bizimle birlikte duran tüm öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazze'deki savaşa hayır diyen herkese teşekkürler. Savaşa hayır diyen, İşgale hayır diyen, soykırıma hayır diyen herkese teşekkürler. Bu gösterilerin ve etkinliklerin dünyadaki tüm üniversitelere yayılmasını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmada daha güçlü ve etkili olmalarını umuyoruz" dedi.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, polis binden fazla öğrenciyi bugüne kadar gözaltına aldı.

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