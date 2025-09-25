PODCAST CANLI YAYIN

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü

İsrail'in, Gazze şehrindeki El-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şehrinin batısındaki El-Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, evde büyük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, hızla olay yerine gelen ambulansların yaralıları Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 65 bin 502'ye, yaralı sayısı 167 bin 376'ya ulaştığı belirtilmişti.

