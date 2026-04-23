İslamabad’da zorlu diplomasi: Pakistan ikinci tur müzakereler için çabalıyor
Yazı Boyutu
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve dışişleri heyeti, JD Vance’in İslamabad programının iptal edilmesinin süreci tamamen bitirmediğini, aksine "soğuma dönemine" ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Pakistanlı diplomatlar, İran’ın "abluka kalkmadan masaya dönmeyiz" şartı ile ABD’nin "tavizsiz" tutumu arasında bir orta yol bulmak için Körfez ülkeleriyle de temas halinde. İslamabad’ın temel stratejisi, Hürmüz’deki askeri gerilimi düşürecek geçici bir "de-eskalyasyon" (gerilimi azaltma) paketi sunarak tarafları masaya çekmek.