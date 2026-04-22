Uyuşturulan ayı ağaçtan böyle yuvarlandı

Gece Yarısı Tırmandı, İnmek Bilmedi

ABD'nin New York eyaletine bağlı Albany kentinde, gece saat 02.00 sularında iki katlı bir evin yanındaki ağaca tırmanan siyah ayı yavrusu, bölgede büyük heyecan yarattı. Sabah gün aydınlandığında ayının hala ağaçta olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Uyuşturucu İğneye 2 Saat Direndi

New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı (DEC) ile koordineli çalışan polis ekipleri, ayıyı güvenli bir şekilde indirmek için uyuşturucu iğne kullanmaya karar verdi. Öğle saatlerinde vurulan iğneye rağmen inatçı ayı, yaklaşık iki saat boyunca ağacın en üst dallarına tutunarak direndi. Ayının sersemlediği ancak düşmemek için gösterdiği çaba, kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

Önce Dallara Takıldı, Sonra Fileye Düştü

İğnenin etkisinin iyice artmasıyla dengesini kaybeden ayı, tutunduğu dalın kırılmasıyla aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Önce alt dallardan birine takılan ve bir süre ayakları havada asılı kalan talihsiz hayvan, tamamen bayıldıktan sonra ekiplerin aşağıda açtığı güvenlik filesine düştü.

Doğal Ortamına Geri Gönderildi

Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan ayı yavrusu, ekipler tarafından Catskill Dağları'ndaki doğal yaşam alanına geri bırakılmak üzere yola çıkarıldı. Yetkililer, kış uykusu döneminin sona ermesiyle birlikte bu tarz ayı görülme vakalarının artabileceği konusunda vatandaşları uyardı.