İngiltere’den "Dijital Kilit": 2 yaş altına ekran tamamen yasaklandı
Bilim insanlarının "hızlı içeriklerin çocuk beynini aşırı uyararak kalp atışını hızlandırdığı ve kalıcı duygusal problemlere yol açtığı" yönündeki uyarıları, İngiltere hükümetini harekete geçirdi. Yeni yasayla birlikte ebeveynlere yönelik rehberler güncellenirken, özellikle yapay zekâlı oyuncakların çocukların sosyal gelişimini engellediği vurgulandı. Dijital obeziteye karşı başlatılan bu savaşın, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkeleri için de bir model olması bekleniyor.