ABD ordusu: "İran Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan 7 balistik füze fırlattı"

Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 08:59

ABD ordusundan Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırılarla ilgili açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların misilleme amacıyla İran tarafından gerçekleştirildiği doğrulanarak, "İran, CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA'sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı. İlk belirlemelere göre İran saldırılarının hasara yol açmadığı aktarılarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6'sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir.