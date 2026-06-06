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ABD ordusu: "İran Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan 7 balistik füze fırlattı"

ABD ordusu: "İran Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan 7 balistik füze fırlattı"

ABD ordusu, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan 7 balistik füze fırlattığını duyurarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6’sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırılarla ilgili açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların misilleme amacıyla İran tarafından gerçekleştirildiği doğrulanarak, "İran, CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA'sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı. İlk belirlemelere göre İran saldırılarının hasara yol açmadığı aktarılarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6'sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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