Haberler Video İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi! 130 yolcu böyle tahliye edildi |Video-Son Dakika Videoları
İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi! 130 yolcu böyle tahliye edildi |Video-Son Dakika Videoları

İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi! 130 yolcu böyle tahliye edildi |Video-Son Dakika Videoları

27.01.2020 11:17

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait bir yolcu uçağının Mahşehr kentinde bulunan havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığını bildirdi. Uçak, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.


İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi. Uçak, Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

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