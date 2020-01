The Simpsons Kobe Bryant'ın ölümünü ve Corona virüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri 27.01.2020 13:09

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen The Simpsons'ın Kobe Bryant ve Çin'den dünyaya yayılan Corona virüs'ü de kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı. İşte The Simpsons kehanetleri.

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.

1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

ÇİN'DEN ABD'YE GELEN BİR PAKET

Takvim yaprakları 1993 yılını gösterdiğinde yayınlanan bir The Simpsons bölümünde Çin'den, Springfield'a yani The Simpson'ta olayların geçtiği şehre bir paket gelir.

Tabi bu pakete Çinli kargo görevlileri bir virüs bulaştırır.Kutu Homer Simpson adına gönderilmiştir.Haliyle Homer Simpson kutuyu açar ve sonrasında olanlar olur.Çin'den gelen virüs çoktan Homer Simpson'ı etkisi altına almıştır.Tabi Çin'den tek bir kutu gelmez.Dizideki pek çok karakteri Çin'den virüslü kutu gelir.

Ve birden şehri etkisi altına alır. Peşi sıra ölümler yaşanacaktır.