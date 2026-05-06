İran Dışişleri Bakanı Arakçi Çin'de

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere Pekin'e gitti. Çin basını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını duyurdu. Siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğinin kanıtlandığını belirten Arakçi, İran'ın, barışçıl müzakereler yoluyla mutabakat zeminini genişleterek kapsamlı ve kalıcı bir çözüm arayışını sürdüreceğini bildirdi. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıklığına ilişkin sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayarak, savaş sonrası bölgesel yeni bir mimarinin kurulmasında Çin'in aktif rolünü sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Wang Yi ise çatışmaların başlamasından bu yana Çin'in aktif biçimde ara buluculuk yaparak müzakereyi teşvik ettiğini aktardı. İran'ın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediklerini dile getiren Wang, uluslararası toplumun normal ve güvenli geçişe dönülmesi yönünde ortak bir beklenti içinde olduğunu kaydetti. Wang, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmaya yönelik meşru hakkı bulunduğunu savunduğunu hatırlatarak, Çin'in İran'ın güvenilir stratejik ortağı olduğunu ifade etti.