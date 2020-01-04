Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak'ta peş peşe füzeli saldırılar gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı04.01.2020 21:50
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