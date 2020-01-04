'Babamını intikamını kim alacak?' diyen Süleymani'nin kızına Ruhani'den net yanıt 04.01.2020 21:41

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, yüzlerce milis ve sivilin katıldığı törende Amerika Birleşik Devletleri karşıtı sloganlar atıldığı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kasım Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani, Süleymani'nin kızı "Babamın dökülen kanının intikamını kim alacak?" sorusuna net yanıt verdi.

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta toplanan on binler Kasım Süleymani'yi son yolculuğuna uğurladı. ABD operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ve altı kişi için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "en büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Cenaze töreninin ilk durağı Bağdat'tı ardından Şiiler için en kutsal kentler arasında yer alan Necef ve Kerbela'da da tören düzenlendi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Hükümet yetkilileri, İran yanlısı Haşdi Şabi komutanları, yüzlerce milis ve sivil katıldı.

RUHANİ'DEN SÜLEYMANİ'NİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Hamaney ise Süleymani'nin Tahran'daki evini ziyaret etti. Acılı aileye

baş sağlığı diledi.

Ruhani salona girişte Süleymani'nin kızıyla ayak üstü sohbet etti.

İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani'nin kızı olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bir genç kadın, Ruhani'nin "Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz" sözü üzerine "Babamın intikamını kim alacak" diye sordu.

Ruhani'nin de cevap olarak "Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin" dediği görüldü.

Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.