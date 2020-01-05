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Darbeci Hafter'e ait savaş uçakları Hadbe'de askeri okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var...

05.01.2020 00:36

Darbeci Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


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