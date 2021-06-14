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THY, ABD uçuşlarında frekans arttırıyor!

THY, ABD uçuşlarında frekans arttırıyor!
14.06.2021 20:20
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco'ya düzenlenen direkt uçuş frekanslarında artışa gideceği bildirildi.


ABD'nin 5 önemli şehrine düzenlenen seferlerde frekans artışına gidiyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtım açıklamasında, Türk Hava Yolları'nın , , , ve seferlerinde frekans artıracağı belirtildi.

KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN!
"Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetme zamanı" başlığıyla verilen tanıtım videosunda, "Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco için kemerlerinizi bağlayın! ABD'nin 5 önemli şehrine İstanbul'dan direkt uçuş frekanslarımız Haziran itibarıyla artıyor" denildi.

Açıklamaya göre 3 Haziran'dan itibaren Chicago uçuşları 10 frekansa, Los Angeles uçuşları ise haftada 11 frekansa yükseltildi.

İstanbul-Boston arasında gerçekleştirilen seferler de bugünden (14 Haziran 2021) itibaren haftada 7 frekans olarak icra edildi.

16 Haziran İtibarıyla İstanbul-Miami seferleri haftada 10 frekans, 17 Haziran itibarıyla İstanbul-San Francisco seferleri haftada 10 frekans düzenlenecek.

Yolcuların bilgi ve rezervasyon için www.turkishairline.com sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

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