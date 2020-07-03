Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

03.07.2020 11:35

Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe'nin kabine tarafından yeni isim açıklanana kadar görevini sürdüreceği duyuruldu.

Haziran enflasyonunun bir miktar yüksek geleceği zaten bekleniyordu. Reuters'in son dakika duyurduğu habere göre; Fransa Başbakanı Édouard Philippe'nin istifa ettiği bildirildi.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayal kırıklığına uğramış seçmenleri, olası yeniden seçim teklifi öncesinde geri kazanmak için tasarlanan hükümet değişikliği öncesinde istifa etti.

Elysee Sarayı yaptığı açıklamada Philippe'in yeni bir kabineye kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

YERİNE ATANAN İSİM

Fransa'da Edouard Philippe'in istifasının ardından Başbakanlık görevine Jean Castex atandı.