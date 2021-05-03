RAMAZAN İMSAKİYE
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Film değil gerçek! Kraliyet deniz piyadeleri yeni ‘’Jet giysileri’’ denedi, savaş gemisine uçarak indi

Film değil gerçek! Kraliyet deniz piyadeleri yeni ‘’Jet giysileri’’ denedi, savaş gemisine uçarak indi
03.05.2021 19:12
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Mavi suları aşıyor, teknelerin üzerinden uçuyor, gemiye en hızlı onlar ulaşıyorlar. Kraliyet deniz piyadeleri yeni ‘’Jet giysileri’’ denedi. Görüntüler İngiltere’nin güney kıyısından. Jet kıyafetleri üreten, Gravity Jet Suit şirketi kraliyet denizcileri ile başarılı bir test gerçekleştirdi. 42 komando bu kadarı filmlerde olur dedirten denemelerde yer aldı. Jet motorlu uçuş kostümüyle hedef geminin herhangi bir yerine son derece hızlı bir erişim sağlamak, silah kullanabilmek için elleri serbest bırakmak hedefleniyor. Bu birçok kuvvet için devrim olarak görülüyor. İşte o görüntüler…


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