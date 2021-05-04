RAMAZAN İMSAKİYE
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Yürekler paramparça! Kovid-19'un yeni üssünde bilanço dur durak bilmiyor! Hindistan'da cesetler kiralık dozerlerle taşınıyor

Yürekler paramparça! Kovid-19'un yeni üssünde bilanço dur durak bilmiyor! Hindistan'da cesetler kiralık dozerlerle taşınıyor
04.05.2021 12:03
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Yürekler paramparça! Kovid-19'un yeni üssünde bilanço dur durak bilmiyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. İşte yürekleri paramparça eden o görüntüler...


Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da salgında hayatını kaybedenlerin cesetleri, akrabaları tarafından kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) yeni merkez üssü olan Hindistan'da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yürekleri yakan yeni görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, birçok hastanede oksijen tanklarının tükendi.Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenler, yakınları tarafından 2 bin 500 rupiye (281 TL) kiralanan dozerlerle mezarlıklara taşınıyor. Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilere ait cesetlerin taşınma anları ise,amatör kameralara yansıdı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Hindistan'da son açıklanan verilere göre 20 milyon 282 bin 833 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 222 bin 408 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 613 bin 292'ye ulaştı. Ülkede 3 milyon 447 bin 133 aktif vaka bulunuyor.

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