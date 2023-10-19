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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 08:49 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 08:59

Filistin'e destek mesajı göndereni biçiyorlar! Nice Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı, Mainz 05 Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberleri... İsrail'in Filistin'deki katliamına üç maymunu oynayan Batı, ülkelerinde faaliyet gösteren isimlerin hür iradeleriyle yaptıkları Gazze paylaşımlarından rahatsız oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Öte yandan Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 de Fas asıllı Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi'nin mukavelesini Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı sebebiyle feshetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım dün El-Ehli Baptist Hastanesi'nin de bombalanmasıyla korkunç boyutlara ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun hastaneye sığınan yerinden edilmiş Gazzeliler olduğunu duyurdu. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu da bildirdi.

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Katliama spor dünyasından da birçok isim tepki gösterdi. O isimlerden biri de Cezayirli futbolcu Youcef Atal. Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bıraktığını duyurdu.

KATLİAMA SESSİZ KALMAYANI BİÇİYORLAR!
Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal'ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi.

Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal'ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

ALMAN EKİP DE GHAZİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Filistin'e destek mesajı sonrası Alman Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'te oynayan Fas asıllı Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi'nin de sözleşmesi fesedilmişti.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasına etkisi sürüyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Fas asıllı Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi'nin mukavelesini sosyal medya paylaşımı sebebiyle feshetti.

Alman kulübü, Filistin'e destek paylaşımı yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle kontratının feshedildiği belirtildi.

Söz konusu duyuruda ayrıca, söz konusu sosyal medya paylaşımının kulüp değerleriyle örtüşmemesi ve iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

MAINZ 05'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
FSV Mainz 05 Anwar El Ghazi'yi antrenmanlardan ve maçlardan men etti. Uzaklaştırma kararı, 28 yaşındaki futbolcunun pazar akşamı yaptığı ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımına bir tepki olarak alındı. Bu paylaşımda El Ghazi, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili olarak kulüp için kabul edilemez bir pozisyon almıştı. Serbest bırakılmadan önce yönetim kurulu ile oyuncu arasında detaylı bir görüşme yapıldı. Mainz 05, on yıllardır devam eden karmaşık Orta Doğu çatışmasına ilişkin farklı bakış açılarının varlığına saygı duymaktadır. Ancak kulübümüz, kulübümüzün değerleriyle uyumlu olmadığı için paylaşımın içeriğiyle arasına net bir mesafe koymaktadır.

BİR SÜRE SONRA SİLDİ
Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu paylaşımda İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

İŞTE EL GHAZİ'NİN PAYLAŞIMI
"Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.

Nehirden denize, Filistin özgür olacak"

SÖZLERİ ANTİ-SEMİTİK BULUNDU
Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi Mainz 05 kulübü tarafından anti-Semitik olarak görüldü.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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