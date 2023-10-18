Soykırımcı İsrail’in hastane saldırısına İngiliz kılıfı! BBC’nin skandal haberi ortaya çıktı: Hastane ve okulların altında Hamas tünelleri var

Harekat başladığı günden itibaren sürekli yalan haberler ile dünyayı kandırmaya çalışan terör sevici yayın kuruluşları manipülasyonlarına yenisin ekleyerek Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham etmişti.

ENVANTERİMİZDE YOK

Konu üzerine eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,"Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" demişti. Batı basının bu iftiralarını çürüten bir açıklamayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, yapmıştı. Arias, ''Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, yütütülen kara propaganya ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hakkındaki soruları yanıtlamıştı. Lindmeier, bazı batılı medya organlarının "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" yalanlarıyla sunduğu fotoğraflardaki yanık derecesinin, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerden rapor edilen yanıklarla aynı olduğunu vurguladı. Beyaz fosfor bombası kullanıldığına dair herhangi bir bilgileri olmadığına atıfta bulunan Lindmeier, şöyle konuştu: "(Sunulan fotoğraflardaki yanıklar) daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok. Yanık miktarlarında bir artış olmadı."

Öte yandan aynı dönem Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan kalleş İsrail, terör örgütü YPG'ye silah desteği yapabileceğini açıklamıştı. ULUSLARARASI HUKUKTA BEYAZ FOSFOR BOMBASI

Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) uyarınca sivil bölgelerde havadan yangın çıkarıcı silah saldırıları yasak. Beyaz fosforun yaydığı dumanın açık alanlarda askeri birliklerin kamufle edilmesi gibi amaçlarla kullanılmasının önünde ise herhangi bir hukuki engel bulunmuyor.