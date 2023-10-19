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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 01:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 01:41

Refah Sınır Kapısı açılıyor: Gazze'ye insani yardım ulaşacak

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

AP'nin haberine göre Biden, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtti.

Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Sisi, telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki işbirliği konusunu ele aldı.

İki lider, Birleşmiş Milletlerin insani yardım çağrısına "acil ve güçlü" şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Orta Doğu'da istikrarın korunması ve çatışmaların kızışmasının önlenmesi için bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda anlaşan Biden ve Sisi, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 66 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

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