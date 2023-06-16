Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan 'derin devlet' çıkışı: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı | Video

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" yönündeki soruşturma devam ederken bomba açıklamalar yapmaya devam ediyor.

SAVAŞLARINI REDDETİĞİM İÇİN HAPSE ATMAK İSTİYORLAR

Daha önce "Yeniden seçildiğimde derin devleti tamamen yok edeceğim." diyen Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda derin devletin aptalca savaşlarını reddettiğini ve bu sebepten dolayı hapse atılmaya çalışıldığını söyledi.

Trump şunları söyledi;

"Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim. Son zamanlarda savaş çığırtkanları, küreselciler ve derin devlet, sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşlarını diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumda.

CLINTON OBAMA VE BIDEN SİSTEM TARAFINDAN KOLLANIYOR

Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor. Clintonların, Obamaların, Bidenların büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kollanıyorlar. Sistem beni hapse atmaya çalışıyor."

TRUMP, TÜRKİYE'NİN S-400'LER KONUSUNDA HAKLILIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Trump, ABD ile Türkiye arasında gerileme sebep olan S-400'ler konusunda da itiraflarda bulunmuştu.

Trump şunları söylemişti;

"Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar.

Bu uzun süre devam etti. Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya'dan almak zorunda kalınca herkes bir anda 'tamam o zaman satalım' dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti."