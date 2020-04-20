Dünyayı şoke eden iddia: Corona virüs salgınını Bill Gates başlattı 20.04.2020 11:18

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. ABD tarafı başta Başkan Donald Trump olmak üzere Çin'i suçluyor ve corona virüsü daha önce keşfettiklerini ama dünyada sakladıklarını iddia ediyor. İşin Çin'i suçlayan yanı böyleyken, ajansların son dakika olarak geçtiği bir iddia ABD'li siyasi danışman ve yazar Roger Stone'dan geldi. Roger Stone, "Bill Gates insanlara mikroçip takmak için corona virüsünü yarattı" dedi. İşte dünyayı şoke eden o iddianın ayrıntıları.