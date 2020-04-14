Dünyayı şoke eden iddia: Corona virüs salgınını Bill Gates başlattı

Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var. Zhengli, yıllar boyunca önemli bilimsel keşifler yapan; nemli, karanlık, gün görmemiş gizli mağaralarda zorlu virüs keşifleri yapan bir bilim insanı. Virolog, geçen yıl sonunda şehirde patlak veren gizemli solunum yolu hastalığının yeni bir corona virüs olarak tanımlanmasının ardından Wuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvarına çağrıldı.

3 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Yeni tip corona virüs ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı hızlıca yürüten 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli, üç gün içinde gen dizilimini tamamladı. Ekibinin çalışması ve sonraki günlerdeki diğer atılımlar, virüsün Güney Çin'in bir bölgesi olan Yunnan'a bin 600 kilometre uzaklıkta bulunan mağaralardaki nalburunlu yarasalarla bağlantılı olduğunu gösterdi. Bulguları, 2002 yılında Çin'den ortaya çıktıktan sonra 33 ülkede salgına yol açan bir solunum yolu hastalığı olan SARS'a benzer olduğunu gösterdi.