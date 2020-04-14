Dünyayı şoke eden iddia: Corona virüs salgınını Bill Gates başlattı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. ABD tarafı başta Başkan Donald Trump olmak üzere Çin'i suçluyor ve corona virüsü daha önce keşfettiklerini ama dünyada sakladıklarını iddia ediyor. İşin Çin'i suçlayan yanı böyleyken, ajansların son dakika olarak geçtiği bir iddia ABD'li siyasi danışman ve yazar Roger Stone'dan geldi. Roger Stone, "Bill Gates insanlara mikroçip takmak için corona virüsünü yarattı" dedi. İşte dünyayı şoke eden o iddianın ayrıntıları.
ABD'li yazar ve siyasi danışman Roger Stone, katıldığı radyo programında corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu… ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını üstlenen ve ABD kulislerinde "efsane" olarak tanınan Stone, corona virüsünü ünlü milyarder Bill Gates'in geliştirdiğini iddia etti.
The Answer isimli radyo programında Joe Piscopo'ya konuşan Stone, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Bazı arkadaşlarım bu iddiaların gerçek olmadığını söylerken diğerleri de çok mantıklı buluyor. Gates ve diğer küreselçiler bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi" dedi.
Uzun bir süreden beri küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Gates'i eleştiren Stone, "Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak" dedi.
ÇİN ÖRTBAS ETTİ
Corona virüsler konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Çinli bir bilim insanı, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra "susturuldu". Açığa çıkan ve ifşa edilen yeni bilgiler, Wuhan şehrinde patlak verdikten sonra önce Çin'i sonra dünyayı dize getiren corona virüsle ilgili detayları gündeme taşıdı.
Ortaya çıkan bilgilerin ışığında Çin'in salgını örtbas etmesiyle ilgili yeni endişeler patlak verdi. Eleştirmenler, üst düzey yetkililerin salgını dünya çapında patlamadan önce kontrol etme çabalarını engellediğini savunuyorlar.
Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var. Zhengli, yıllar boyunca önemli bilimsel keşifler yapan; nemli, karanlık, gün görmemiş gizli mağaralarda zorlu virüs keşifleri yapan bir bilim insanı. Virolog, geçen yıl sonunda şehirde patlak veren gizemli solunum yolu hastalığının yeni bir corona virüs olarak tanımlanmasının ardından Wuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvarına çağrıldı.
3 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALARI TAMAMLADI
Yeni tip corona virüs ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı hızlıca yürüten 'Yarasa Kadın' Shi Zhengli, üç gün içinde gen dizilimini tamamladı. Ekibinin çalışması ve sonraki günlerdeki diğer atılımlar, virüsün Güney Çin'in bir bölgesi olan Yunnan'a bin 600 kilometre uzaklıkta bulunan mağaralardaki nalburunlu yarasalarla bağlantılı olduğunu gösterdi. Bulguları, 2002 yılında Çin'den ortaya çıktıktan sonra 33 ülkede salgına yol açan bir solunum yolu hastalığı olan SARS'a benzer olduğunu gösterdi.