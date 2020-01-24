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Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok

Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok

24.01.2020 00:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs’te 5’inci Dünya Holokost Forumu’nda bir araya geldi. ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği İsrail'de büyük bir şok yaşadı. Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı o anlar böyle görüntülendi.


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