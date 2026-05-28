ABD ordusu Doğu Pasifikte uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 2 ölü

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 08:14

ABD Ordusundan Narko-Terör Örgütlerine Üst Üste Darbe: 2 Ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Doğu Pasifik'teki kritik bir kaçakçılık rotasında hareket halinde olan ve "terör örgütü" olarak listelenen organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldı. SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu taşıdığı istihbarat kaynaklarınca doğrulanan tekne vuruldu.

"2 Narko-Terörist Öldürüldü"

Operasyonun ardından CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Elde edilen anlık istihbarat doğrultusunda, Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığı kesinleşen tekneye operasyon düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen saldırıda 2 erkek narko-terörist ölü ele geçirilmiş, operasyon esnasında hiçbir ABD personeli yara almamıştır."