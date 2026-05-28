Trump’a benzeyen sarı saçlı albino manda kesimden son anda döndü!
Bangladeş'te Kurban Bayramı öncesi pazara getirilen ve sarı perçemleri ile nadir görülen albino özellikleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle bir anda ülkenin en çok konuşulan figürüne dönüşen 700 kiloluk dev manda, kesilmekten son anda kurtuldu; pazar yerinde izdihama yol açan ve sosyal medyada izlenme rekorları kıran "Donald Trump" lakaplı hayvan için Bangladeş hükümeti resmi olarak devreye girerek mandayı kurbanlık olmaktan çıkardı.
