Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar 24.01.2020 09:39

Çin'de koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla karantinaya alınan Wuhan şehrinde, ölümcül virüse yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybetti yeni tip koronavirüsü dünyayı alarma geçirdi. Gizemli virüs birçok ülkeye yayılırken, virüsün ne derecede etkili olduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

VİRÜSE YAKALANAN İKİ KİŞİ YERE YIĞILDI

Koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla karantinaya alınan Wuhan kentinde çekilen görüntülerde, ölümcül virüse yakalanan iki kişinin sokak ortasında yere yığıldığı görülüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yere yığılan hastaya müdahale ettiği görülüyor.

Sosyal medyaya düşen bir diğer videoda ise, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekiplerinin virüse yakalanan hastayı ambulansla hastaneye kaldırdığı görülüyor.



VİRÜS ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.