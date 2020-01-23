17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler 23.01.2020 15:45

Çin'de ortaya çıkan ve 17 kişinin hayatına mal olan korona virüsü sebebiyle Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantina altına alındı. Kentte toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve ana meydanlar kapatıldı. Yüksek ateş şikayeti bulunan bir kişi, karantina kafesine alınarak götürüldü.

Çinli yetkililer, Wuhan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni korona virüsü salgınında bir şehri daha karantina altına aldı. Zatürre belirtilerine yol açan korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için Vuhan kentinin ardından Huanggang da karantina altına alındı.

Sputnik'in haberine göre Wuhan'ın yaklaşık 75 kilometre batısında bulunan ve 7 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Huanggang'da toplu taşıma hizmetleri durduruldu, ana meydanlar kapatıldı ve halka da dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı. Ayrıca çok özel bir durum olmadıkça şehirden ayrılmaları da yasaklandı.

KARANTİNAYA ALINAN BİR KİŞİ BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ

Bir Twitter kullanıcısı, bugün "Şangay'daki kuzenim bana bu videoyu gönderdi. Görünüşe göre bu bugün oldu. Wuhan'da yüksek ateşi olan bir yolcu doğruca karantina kafesine gitti" paylaşımında bulundu.

VİRÜSÜN AŞISI VEYA İLACI BULUNMUYOR

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor, bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve ABD gibi ülkelerde de rastlanmaya başlandı.