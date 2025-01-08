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Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: Irak ve Suriye’de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu
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Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu"

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 15:32

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları organize ettiğini ilan eden bir video yayımladı. Trump, yaptığı paylaşımda ünlü ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'ın görüşlerine yer verdi. Netanyahu'nun Suriye ve Irak'taki savaştan sorumlu olduğunu belirten Sachs, "O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu." diyerek Netanyahu'ya küfür etti. Sachs, Netanyahu'nun bugün bile ABD'yi İran'la savaşa sokmak için çalıştığını belirtti.

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