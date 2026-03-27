Beyaz Saray'da 'gizemli video' bilmecesi: Paylaşıp anında sildiler!

Beyaz Saray’ın resmi X ve Instagram hesaplarından Çarşamba gecesi paylaşılan iki gizemli video, dünya gündemine bomba gibi düştü. Birinin anında silindiği, ayak sesleri ve Amerikan bayrağının yer aldığı o esrarengiz görüntüler haberimizdeki videoda.

ABD yönetimi, Çarşamba gecesi sosyal medya platformları X ve Instagram üzerinden paylaşılan iki kısa ve esrarengiz video ile dijital dünyanın gündemini sarstı. Paylaşılan ilk video, sadece dört saniye sürüyordu. Görüntülerde bir kişinin sadece ayakları görülürken, arka planda bir kadın sesinin "Yakında başlatılıyor, değil mi?" (Launching soon, right?) diye sorduğu net bir şekilde duyuluyordu. Bu video, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Beyaz Saray tarafından silindi; ancak sosyal medya kullanıcıları videoyu çoktan kaydederek viral hale getirdi.

Silinen ilk videonun ardından gelen ikinci paylaşım ise gizemi daha da derinleştirdi. Tamamen siyah bir ekranla başlayan ikinci videoda, sadece bir telefon bildirim sesi duyuldu ve ardından Amerikan bayrağının çok kısa bir görüntüsü ekrana yansıdı. Her iki videonun da herhangi bir açıklama metni veya etiket içermemesi, Beyaz Saray'ın stratejik bir iletişim hazırlığında olduğu ya da sosyal medya yönetiminde ciddi bir karışıklık yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

