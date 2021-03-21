Haberler Video Dünya Videoları Beyaz Saray Biden’ın düşüşünü izah edemedi!

Beyaz Saray Biden’ın düşüşünü izah edemedi!

Beyaz Saray Biden’ın düşüşünü izah edemedi!
21.03.2021 01:57
Ana Sayfa 00:09
Beyaz Saray Biden’ın düşüşünü...
Ana Sayfa 01:08
Adana'da iki aile arasında...
Ana Sayfa 00:45
Maraşlı 11. bölüm 3. fragmanı...
Ana Sayfa 02:43
''Diyarbakır Anneleri’ni...
Ana Sayfa 03:38
Trabzonspor 4-1 Ankaragücü
Ana Sayfa 00:18
Amerika'da gelini taşıyan...
Ana Sayfa 02:30
İngiltere'de Kovid-19...
Ana Sayfa 03:23
İstanbul'a kar mı yağacak?
Ana Sayfa 01:17
İzlanda'da Fagradals Yanardağı...
Ana Sayfa 01:06
Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show’un 18.bölüm konukları...
Ana Sayfa 04:43
Başkan Erdoğan İstanbul'da...

ABD Başkanı Joe Biden, Air Force Ona’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken tam 3 kere düşmesi dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" denildi.


20 Ocak 2021'de Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün ine bağlı kendine yapacağı ziyaret öncesi 'nde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

"BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

Dünya Videoları