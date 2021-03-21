Beyaz Saray Biden’ın düşüşünü izah edemedi!

ABD Başkanı Joe Biden, Air Force Ona’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken tam 3 kere düşmesi dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" denildi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

"BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.