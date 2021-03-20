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İngiltere’de sokaklar karıştı! Ülkede Kovid-19 tedbirleri protesto ediliyor

İngiltere’de sokaklar karıştı! Ülkede Kovid-19 tedbirleri protesto ediliyor
20.03.2021 19:40
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasakları bu hafta da protesto edildi. İngiliz polisi Parlamento önünde gösteri düzenleyen binlerce göstericiye müdahale etti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'da yaşananları aktardı. Düven, çok sayıda İngilizin gözaltına alındığını bildirdi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları sokaklarda ve caddelerde protesto gösterisi düzenledi.

Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti.

Alınan Kovid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.

Parlamento önüne gelen sayıları 5 bini aşkın İngiliz, Kovid-19 yasaklarını protesto etti. Polisin göstericileri gözaltına almak istemesiyle birlikte arbede yaşandı.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven gösterilerin merkezi Londra'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda gösteriicinin İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

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