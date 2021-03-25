Haberler Video Dünya Videoları İsrail'in gizli üsleri deşifre oldu! Koronavirüs salgın haritası yerine askeri harita paylaştılar

İsrail'in gizli üsleri deşifre oldu! Koronavirüs salgın haritası yerine askeri harita paylaştılar

İsrail'in gizli üsleri deşifre oldu! Koronavirüs salgın haritası yerine askeri harita paylaştılar
25.03.2021 09:45
Ana Sayfa 00:58
İsrail'in gizli üsleri deşifre...
Ana Sayfa 00:06
Karlı rampada kaza anı...
Ana Sayfa 01:46
Çekmeköy’de korkutan fabrika...
Ana Sayfa 01:42
Silahlı soygun girişimi! Polis...
Ana Sayfa 01:30
İstanbul'da kar yağışı devam...
Ana Sayfa 07:57
İstanbul'da kar rezaleti!
Ana Sayfa 04:06
İstanbul'da gece aralıklarla...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 52. Bölüm...
Ana Sayfa 00:53
Menajerimi Ara 31. Bölüm...
Ana Sayfa 00:33
Bu kadarınada pes artık! Genç...
Ana Sayfa 00:45
Maraşlı 10. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:29
Ak Parti’de yeni MYK...

İsrail'de koronavirüs test alanlarını gösteren konumların paylaşılmak istendiği esnada "kazayla" ordunun ve askerî istihbaratın üslerini gösteren bir harita internete yüklendi. İsrail ordusu, haritanın kısa süre sonra silindiğini açıkladı.


İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler, internete yüklenen bir haritada "kazayla" ortaya çıkarıldı.

Koronavirüs test alanlarını göstermesi gereken haritanın, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri gösterdiği anlaşıldı.

Haritada görülen askerî üslerin yalnızca konumları değil; sınırları, birbirlerine bağlantıları ve isimleri de ifşa edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, haritanın yayımlanmasının "kazayla" gerçekleşen bir olay olduğu ve haritanın kısa süre içerisinde internet sitesinden silindiği kaydedildi.

Dünya Videoları