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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldırının yeni görüntüleri

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldırının yeni görüntüleri
27.01.2023 21:43 - Son Güncelleme: 27.01.2023 21:44

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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi. Saldırıya ait yeni bir video yayınlandı. Videoda, saldırganın büyükelçilik kapısını kırmaya çalıştığı ve molotofkokteyli kullandığı görülüyor.

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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatı kaybetti ve iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Saldırıya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Videoda, saldırganın büyükelçilik kapısını kırmaya çalıştığı ve molotofkokteylli kullanıldığı görülüyor.

Saldırgan büyükelçilik personeline kurşun yağdırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlarla güvenlik amiri Orhan Askerov, şehit oldu.

Güvenlik görevlileri de saldırgana müdahale etmeye çalışırken yaralandı. Saldırı sonrasında yaralılara ilk müdahale araçların içinde yapıldı. Saldırı anında büyükelçiliğinin camlarının kırıldığı görüldü.

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