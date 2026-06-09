Ermenistan sandık başında! Paşinyan'dan "Turan yolu" ve sınır çıkışı

İran'da patlama sesleri! İsrail; Tahran, Tebriz ve İsfahan'ı vurdu

Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesindedir"

CHP Genel Merkezi'nde ''Hain Özgür'' sloganı! ''Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor?''

Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesindedir"