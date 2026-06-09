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CHP Genel Merkezi'nde ''Hain Özgür'' sloganı! ''Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor?''

CHP Genel Merkezi'nde ''Hain Özgür'' sloganı! ''Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor?''

CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin kurultay için verdiği iptal kararı sonrasında tansiyon kelimenin tam anlamıyla zirveye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara ve farklı kentlerden gelen partililer, genel merkezdeki 600 kişilik salonu tamamen doldururken, salondan "Hain Özgür" ve "İhraç" sloganları yükseldi. Grup toplantısı öncesi A Haber'e konuşan Yıldıray Sapan ve Mehmet Sevigen gibi partinin ağır topları yaşanan durumu "Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor?" sözleriye değerlendirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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