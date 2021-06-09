Avustralya'da yaşayan Türk uyuşturucu kaçakçısı Hakan Ayık suçlulara bilmeden polisin yazdığı mobil uygulamayı yaydı

FBI ve Europol’un yanı sıra 18 ülkenin katıldığı dev operasyonda 800’den fazla kişi gözaltına alındı, 1.2 milyar TL değerinde nakit ve tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu çeteleri ANOM isimli mobil uygulamayla deşifre edildi. İlginç olan ise Avustralya'da yaşayan Türk uyuşturucu kaçakçısı Hakan Ayık, ajanlar tarafından tanıtılan bu uygulamanın yayılmasında önemli rol oynadı. Avustralya polisi ise ANOM’un yayılmasında adeta ‘influencer’ gibi çalışan Ayık’ın bilmeden “meslektaşlarına tuzak kurduğunu”, bu nedenle hayatının tehlikede olduğunu, teslim olmasını istedi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yönetilen ve ilk adımı 18 ay önce atılan operasyon kapsamında suç örgütleri gizli ajanlarca şifreli bir haberleşme sistemi olan ANOM'u kullanmaya teşvik edildi. 100'den fazla ülkede 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlanan ve 12 bin telefona indirilen truva atı benzeri uygulama, polise toplam 27 milyon gizli mesajı izleme ve kaydetme imkânı verdi. Avustralya basınına göre ANOM'un suç çetelerinde yaygın olarak kullanılmasında Avustralyalı Hakan Ayık önemli rol oynadı.

MERKEZ ÜSSÜ AVUSTRALYA

Önceki gün eşzamanlı olarak düğmeye basıldı ve başta Avustralya olmak üzere iki gün boyunca düzenlenen çok sayıda baskın ile çete üyeleri tek tek yakalandı. Sadece Avustralya'da, ülke çapında 4 binden fazla polisin katıldığı operasyonlarla 224 kişi tutuklandı. Polis, bu kişiler arasında TV şovları "Ninja Warrior" ve "The Bachelorette" yarışmacılarının da olduğunu açıkladı. Ayrıca McLaren ve Lamborghini marka spor arabalar, Rolex saatler ile çok sayıda silaha el konuldu. Bu, ülke tarihindeki en büyük polis baskını olarak kayıtlara geçti. Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, ANOM ile "yıllarca ceplerinde oldukları çete üyelerinin" sadece uyuşturucu, şiddet ve masum insanların öldürülmesinden bahsettiklerini; şüphelilerin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.

TUTUKLAMA DALGASI

Operasyon kapsamında Yeni Zelanda polisi 35 kişiyi gözaltına aldı, 900 ayrı suçla itham edilen kişilere ait milyonlarca Euro değerinde nakit paraya el konuldu. Almanya'da polis 100'den fazla daire, depo ve işyerinde arama yaptı, 70 kişinin tutuklandığı bildirildi. İsveç'te tutuklananların sayısının 70, Hollanda'da ise 49 olduğu açıklandı. Bu ülkeler dışında Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, İskoçya, İngiltere, Macaristan ve ABD'de de gözaltı dalgaları yaşandı.

12 TON UYUŞTURUCU

FBI, truva atına benzer yöntemle yürütülen operasyon ile yalnızca uyuşturucu çetelerinin çökertilmediğini, engellenen çok sayıda cinayet ile 100'den fazla kişinin hayatının kurtulduğunu açıkladı. Toplam 6 ton kokain, 4 ton esrar ve 2 ton meth ile 141.5 milyon dolar (1.2 milyar TL) ele geçirildi.

'HAKAN AYIK ÖNAYAK OLDU' İDDİASI

Avustralya basınına göre ajanların ANOM uygulamasını tanıttığı kişiler arasında Türkiye'de yaşadığı iddia edilen ve Avustralya'da uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Hakan Ayık da bulunuyordu.

Avustralya polisi, ANOM'un yayılmasında adeta 'influencer' gibi çalışan Ayık'ın bilmeden "meslektaşlarına tuzak kurduğunu", bu nedenle hayatının tehlikede olduğunu, teslim olmasını istedi. Avustralya ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ayık'ın Avustralya basınında şubatta İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ayık'ın 2010'da Avustralya'dan kaçtığı belirtiliyor.

ANOM NASIL YAYILDI?

- 2018 yılında FBI tarafından geliştirilen ANOM adlı şifreli mesajlaşma uygulaması, 18 ay önce dünya çapında suç çetelerine sızan gizli ajanlarca yayıldı.

- ANOM dışında her türlü iletişime kapatılan özel telefonlar, çetelere 10-17 bin TL fiyat etiketiyle satıldı.

- Uygulamanın güvenli olduğunu sanan çete üyeleri uyuşturucu nakliyelerinin fotoğraflarını paylaşacak kadar ileri gitti.