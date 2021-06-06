Haberler Video Dünya Videoları ABD’de bir kadın çırılçıplak bara girerek etrafa saldırdı, polis şok tabancası kullandı! İşte o anlar… |VİDEO

ABD’de bir kadın çırılçıplak bara girerek etrafa saldırdı, polis şok tabancası kullandı! İşte o anlar… |VİDEO

ABD’de bir kadın çırılçıplak bara girerek etrafa saldırdı, polis şok tabancası kullandı! İşte o anlar… |VİDEO
06.06.2021 19:41
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 53 yaşındaki Tina Kindred isimli bir kadın, çırılçıplak girdiği barı birbirine kattı. Girdiği barı neredeyse yıkan, eşyaları yerlere atan kadın, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şok tabancasıyla vurulup gözaltına alındı. O anlar anbean kameraya yansıdı.


POLİS ŞOK TABANCASIYLA DURDURDU

Kindred, ortalığı dağıttıktan sonra bardan çıkıyor. Bu esnada bir memura yaklaşınca polis memuru onu şok tabancasıyla vuruyor. Ocala-News'un aktardığına göre 53 yaşındaki Kindred, biri polis memuru olmak üzere en az üç şişe fırlattı.

Elleri kelepçelenen kadın, polis merkezine nakledilmeden önce bir sağlık merkezine götürüldü. Kadının kanında herhangi bir narkotik madde bulunmadığı belirtildi.

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