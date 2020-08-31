Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

31.08.2020 11:36

Louise Hampton isimli bir sağlık çalışanı işe gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaştı. Görüntüler 10 binlerce kez izlendi, 7 binden fazla defa paylaşıldı. Görüntüler sonrası sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamaları gazetelerin birinci sayfasına yer aldı. İşte tüm dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...